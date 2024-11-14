أكسيوس: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بات قريب جدا

القاهرة- مصراوي

في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن محادثات الوزير ديرمر في البيت الأبيض حققت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تقريب معظم الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن صياغة الاتفاق وتلبية مطالب إسرائيل بتلقي ضمانات أمريكية لحرية التحرك في لبنان.

وقال المسؤول الأمريكي: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكنه قريب جداً."

وأكد مسؤول إسرائيلي بارز حسبنا نقل الموقع الأمريكي عنه، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "متفقتان على نفس التوجه" بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفاً: "هناك تفاهم بيننا وبين الأمريكيين، ولكن الآن يتطلب الأمر أن تصل الولايات المتحدة إلى تفاهمات مماثلة مع الجانب اللبناني."

ومع ذلك، فإن الجانب اللبناني يظل التحدي الأكثر تعقيداً. فالمفاوضات تشمل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، اللذين يجريان محادثات من جهة مع حزب الله ومن جهة أخرى مع الولايات المتحدة، في محاولة لتقريب وجهات النظر. وفي هذا الصدد، لا يزال هناك عدم وضوح في الموقف النهائي، وفقا لأكسيوس.

وأشار أكسيوس نقلا عن المسؤول الأمريكي: "اللعبة هنا هي الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويرغب الطرفان في تحقيق ذلك، لكن السؤال يبقى: إلى أي مدى هما مستعدان للتنازل لتحقيق هذه الغاية".

ووفقا لأكسيوس، فإنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لزيارة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين إلى بيروت، ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.