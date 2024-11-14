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بكين تدعو كندا للتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"

02:05 م الخميس 14 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الصينية

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بكين – (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن موقف الصين بشأن قضية تايوان لا يزال ثابتا وواضحا، وذلك ردا على استفسار حول تقارير بشأن زيارة زعيمة إقليم تايوان السابقة تساي إنج ون إلى كندا.

وأضاف لين - في تصريحات أوردتها صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الخميس - تعارض الصين بشدة أي زيارات من قبل الانفصاليين "المطالبين باستقلال تايوان" إلى الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، بغض النظر عن الأعذار المقدمة.

وكانت تقارير غربية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدرين دبلوماسيين بأن تساي تخطط لزيارة كندا الأسبوع المقبل.

وقال لين: "لقد دعونا الدول المعنية إلى التمسك بمبدأ الصين الواحدة واتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الأساس السياسي لعلاقاتها الثنائية مع الصين".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الصينية كندا مبدأ الصين الواحدة قضية تايوان
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