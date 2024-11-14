محاولات تهويد القدس.. كيف استغل الاحتلال الانشغال العالمي بالانتخابات الأمريكية؟

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن بلدية القدس هدمت الأسبوع الماضي 7 وحدات سكنية ومركزا جماهيريا في بلدة سلوان وأخرجت 30 فلسطينيا منها.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عملية الهدم في حي البستان بدأت يوم الثلاثاء الماضي، تزامنا مع الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أن البلدية الإسرائيلية في القدس استغلت الانشغال العالمي بالانتخابات للهروب من الانتقادات الدولية.

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، إخلاء سكان الحي، فيما يرى السكان الفلسطينيون هناك أن عملية الهدم الجارية تهدف إلى الضغط عليهم وإجبارهم على الموافقة على خطط البلدية.

وصرّح رئيس لجنة الحي، بأن البلدية في القدس تخضع لسيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونقلت الصحيفة العبرية عن جمعية "عير عميم"، قولها إن هدم المنازل بشرق القدس يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قالت الجمعية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد عن 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.