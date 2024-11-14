ألمانيا تحذر من تهديد إرهابي يستهدف مهرجان "اكتمال القمر" في تايلاند

بانكوك - (د ب أ)

أصدرت السفارة الألمانية في بانكوك تحذيرا أمنيا للسياح الذين يخططون لزيارة جزيرة كوه فانجان في تايلاند قبيل حفل "اكتمال القمر" غدا الجمعة.

يأتي هذا التحذير في ظل تقارير عن تهديدات محتملة تستهدف المواطنين الإسرائيليين خلال الفعالية الشهيرة التي تستقطب آلاف السياح شهريا.

وأشارت السفارة عبر موقعها الإلكتروني إلى وجود "مؤشرات على احتمال وقوع هجمات" تستهدف الفعالية، بالإضافة إلى مهرجانات موسيقية أخرى وتجمعات كبيرة للأجانب في أنحاء تايلاند، ووجهت نصائح للسياح في البلاد إلى تجنب حضور حفل "اكتمال القمر" وفعاليات مشابهة في الوقت الحالي.

ورغم أن قوات الأمن في مقاطعة سورات ثاني أكدت سلامة كوه فانجان ونفت صحة هذه التقارير، أفادت صحيفة بانكوك بوست بأن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية في الجزيرة كإجراء احترازي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بوجود تهديد محتمل استنادا إلى وثائق داخلية من الشرطة التايلاندية، مما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إصدار تحذير لمواطنيها.