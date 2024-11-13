الدولة مجهولة.. روسيا توقع أولى عقود تصدير مقاتلة الجيل الخامس "سو-57"

وكالات

كشفت الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية "روس أوبورون إكسبورت" اليوم، عن توقيع أولى عقود تصدير مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" "النسخة المخصصة للأسواق الخارجية".

وجاء ذلك بحسب ما صرح به ألكسندر ميخييف الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء.

ولم يحدد المسؤول الروسي الجهة التي تم إبرام العقد معها، لكنه أشار إلى أن توريد مثل هذه المنتجات إلى السوق يحقق نتائج معينة لنظام التعاون العسكري الفني وصناعة الدفاع الروسية، ولفت إلى أن الشركاء يتطلعون إلى شراء الأسلحة الروسية الموثوقة والمثبتة فعاليتها عمليا.

واللافت أن المقاتلة الروسية "سو-57" شاركت في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 المقام في مدينة تشوهاي، حيث قدمت عرض طيران وكانت هذه المقاتلة عنصر الاستقطاب الرئيسي في المعرض.

الطائرة الحربية "سو 57" مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتعد أحدث مقاتلة روسية، وهي تختلف عن الطائرات من الأجيال السابقة بالقدرة على التمويه العالية وأجهزتها الحديثة والطلاء الممتص للموجات اللاسلكية، وتحليق المقاتلة بسرعة فوق صوتية.

وقد قامت المقاتلة بأول طلعة جوية لها في العام 2010، وتسلمت القوات الجوفضائية الروسية في العام 2020 أول طائرة من هذا النوع.