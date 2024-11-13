بعد القبض على مسؤول أمريكي كبير.. ماذا نعرف عن قضية الوثائق المسربة؟

القاهرة- مصراوي

اتهمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مسؤولًا بالكشف عن وثائق سرية يبدو أنها تظهر خطط إسرائيل للرد على إيران لهجوم صاروخي في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لوثائق المحكمة وأشخاص مطلعين على الأمر.

تم توجيه الاتهام إلى المسؤول، آصف رحمان، الأسبوع الماضي، حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في محكمة فيدرالية في فيرجينيا بتهمتي الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني ونقلها بموجب قانون التجسس.

تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء في كمبوديا، وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في غوام يوم الخميس.

حسب نيويورك تايمز، فإن التسريب قدم لمحة عن عمق المخاوف الأمريكية بشأن خطط إسرائيل، وأوضح إلى أي مدى تتجسس الولايات المتحدة حتى على أقرب حلفائها.

الصحيفة الأمريكية أيضًا قالت إنه تم إعداد الوثائق المؤرخة في منتصف أكتوبر، من قبل الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، التي تحلل الصور والمعلومات التي جمعتها أقمار التجسس الأمريكية. وتقوم الوكالة بأعمال لدعم العمليات السرية والعسكرية.

وفقا للصحيفة الأمريكية، فإن المعلومات الواردة في الوثائق سرية للغاية وتفاصيل تفسيرات صور الأقمار الصناعية التي تسلط الضوء على الضربة المحتملة لإسرائيل على إيران، بما في ذلك نوع الصواريخ والطائرات والطائرات الأخرى التي يمكن أن يستخدمها جيشها.

تلك الوثائق والصور تم تداولها على تليجرام الشهر الماضي، فيما قال المسؤولون الأمريكيون، إنهم لا يعرفون من أين تم أخذ الوثائق، وأنهم كانوا يبحثون عن المصدر الأصلي للتسريب.

عمل آصف رحمان في الخارج لصالح وكالة المخابرات المركزية، وقالت وثائق المحكمة إنه حصل على تصريح أمني سري للغاية مع الوصول إلى معلومات مجزأة حساسة، وهو أمر نموذجي للعديد من موظفي وكالة المخابرات المركزية الذين يتعاملون مع المواد السرية.

ووجهت السلطات اتهامات رسمية لمسؤول في وكالة المخابرات الأمريكية بالكشف عن الوثائق السرية، ويدعى آصف رحمان ومن المقرر أن يمثل رحمان، الذي عمل في الخارج لصالح CIA في غوام، أمام المحكمة غدا الخميس.