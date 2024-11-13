وزير الخارجية: جئت للبنان برسالة تضامن من الرئيس السيسي

(مصراوي)



أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت.



وقال عبد العاطي، إنه جاء إلى لبنان برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم للشعب اللبناني.

"ناقشت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أزمة النزوح الداخلي، وأكدت أهمية الحفاظ على استقرار لبنان".



وذكر وزير الخارجية، أن الأولوية القصوى لمصر هي وقف إطلاق النار في لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي.



وأشار إلى أهمية دور الجيش اللبناني في الحفاظ على تماسك الدولة، مؤكدا على الدعم الكامل للمؤسسات اللبنانية.