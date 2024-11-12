المقاومة تعلن اغتيال 7 جنود إسرائيليين في شمال غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، الإجهاز على سبعة جنود إسرائيليين في شمال غزة.

وقالت القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية قوامها سبعة جنود داخل أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات والإجهاز عليهم من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد أولي العزم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأشارت في بيان ثان إلى أن مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 ومن ثم اعتلائها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ".

ولفتت في بيان ثالث إلى أنه "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة".

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق إن "مجاهديها تمكنوا من تفجير أحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله وإيقاعهم بين قتيل وجريح عصر أمس الاثنين في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في شمال قطاع غزة ، مشيرا إلى أن الجنود القتلى ضباط صف تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.