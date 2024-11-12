إعلان

اعتراض طائرة مسيرة في إيلات دخلت إسرائيل من الجهة الشرقية

01:32 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

طائرات مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة، بحسب روسيا اليوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

كان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الضربات هذه "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، مضيفة: "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".

طائرة مسيرة تل أبيب إيلات اعتراض طائرة مسيرة الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان