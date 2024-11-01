مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق يكشف خطة إيران لضرب إسرائيل

القاهرة- مصراوي

صرح مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق لشبكة CNN بوجود "احتمال كبير" بأن تستخدم إيران الميليشيات العراقية لشن ضربة انتقامية ضد إسرائيل، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية الأسبوع الماضي.

وقالت ميري آيزن، العقيد السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وزميلة في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب، إن "استخدام إيران للميليشيات العراقية قد يسمح لها بالانتقام دون تحمل المسؤولية المباشرة، وفقًا لمنظورها".

وأوضحت آيزن في حديثها مع CNN، أن "الميليشيات العراقية قريبة جغرافيًا من إيران، ويسهل الوصول إليها، وهي في وضع أفضل مقارنة بحزب الله في لبنان الذي يقاتل من أجل بقائه".

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث أمريكي، تواجه إسرائيل تزايدًا في هجمات الطائرات بدون طيار من الميليشيات الموالية لإيران في العراق خلال الأشهر الأخيرة. إلا أن التقرير أكد وجود "أدلة ضئيلة" على فعالية هذه الهجمات ضد إسرائيل، بسبب عمليات الاعتراض الإسرائيلية.

في سياق متصل، أكد مصدر عسكري إسرائيلي أن البلاد في "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لرد إيراني محتمل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال يقيم عملية صنع القرار في إيران" لتحديد ما إذا كان سيتم الانتقام ومتى.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير سابق لشبكة CNN يوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر إيراني رفيع المستوى، أفاد بأن إيران ستنفذ "ردًا نهائيًا ومؤلمًا" على الهجوم الإسرائيلي الأخير في 25 أكتوبر.

ولم يحدد المصدر موعدًا دقيقًا للرد، لكنه أشار إلى أنه "من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية."