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الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو غير شرعية

10:08 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

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موسكو – (أ ش أ)

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات الأوروبي المفروض حديثًا ضد روسيا، والذي وافق عليه مجلس أوروبا بـ"غير الشرعي".

وقالت زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن هذا نظام آخر للعقوبات غير شرعي يستهدف من وجهة نظر المجتمع الدولي أفراد وكيانات روسية بزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالخارج".

كما أشارت إلى أن بروكسل فقدت منذ زمن "استقلاليتها السياسية" فيما يخص ملف العقوبات، وأنها تتبع بذلك المسار الأمريكي، موضحة أن قائمة العقوبات الموسعة من جانب بروكسل تشبه إلى حد كبير نظام العقوبات الذي قدمته الولايات المتحدة من قبل في أبريل 2021.

هذا المحتوى من

Asha
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