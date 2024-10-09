الحرس الثوري الإيراني: قادرون على تدمير إسرائيل في لمحة بصر

وكالات

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، اليوم الأربعاء، إن أن الولايات المتحدة لا تتجرأ على الدخول في معركة ضد إيران، مشيرا إلى أن على إسرائيل ألا تتجرأ على فعل أي شيء؛ لأن إيران قادرة على تدميرها في لمحة بصر.

وأكد جباري أن الحرس الثوري الإيراني قادر على استهداف المراكز العسكرية والأمنية والاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن "لدينا جغرافيا واسعة وإذا استـُهدفنا في نقطة ما نستطيع الرد من نقطة أخرى".

ولفت جباري إلى أن طهران أطلقت 200 صاروخ في عملية الوعد الصادق ومستعدة لإطلاق آلاف منها.