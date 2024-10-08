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وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله أصبح منظمة "بلا رأس" بعد مقتل حسن نصر الله

05:01 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

يوآف جالانت

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن "حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية (الأمين العام للحزب) حسن نصر الله وربما خليفته أيضا (في إشارة إلى هاشم صفي الدين) وهذا له تأثير كبير".

وأضاف جالانت خلال اجتماع مع القيادة الشمالية أن حزب الله بات "محطّما" بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى مقتل أمينه العام حسن نصرالله.

وتابع جالانت أن حزب الله "منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصر الله".

وقال يوآف غالانت إن خليفة الأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل حسن نصر الله
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