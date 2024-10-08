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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 5 أهداف داخل وسط وشمالي إسرائيل

03:40 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء أنها قصفت خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمالي إسرائيل بواسطة صواريخ الأرقب /كروز مطوّر والطائرات المسيّرة.

وقالت ، في بيان صحفي، "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب /كروز مطوّر والطائرات المسيّرة".

وجددت المقاومة الإسلامية، في بيانها، استمرار عملياتها في" دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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