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نائب أمين حزب الله يوجه الشكر لإيران على عطاءاتها

12:50 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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وكالات


وجه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الشكر لكل أذرع إيران في المنطقة.


وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة له، اليوم الثلاثاء، "الشكر لإيران على عطاءاتها".


وأكد نعيم قاسم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع تحقيق أهدافه ، وإمكانات وإدارة حزب الله الله متماسكة، خاصة بعد تصفية كل قيادة الحزب.

ولفت إلى أن المقاومة متماسكة على جبهة القتال وإدارة الحزب متماسكة بدليل ارتفاع وتيرة العمليات، وإطالة الحرب سيزيد مأزق إسرائيل.

وعن أزمة النزوح التي يواجهها لبنان في تلك الفترة، خاصة بعد تكثيف إسرائيل عملياتها، والشروع في هجوم بري، أقر نائب الأمين العام لحزب الله، أن "النزوح مشكلة وعبء ولكنه ثمن لـ المقاومة".

نعيم قاسم حزب الله اللبناني إيران
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