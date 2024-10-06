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مصر تُدين مجزرة الاحتلال في دير البلح بقطاع غزة

02:32 م الأحد 06 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية

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(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة مساء أمس، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين.

كما نددت مصر بكل المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلًا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التي تعمل في ظروف عصيبة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشددة على دورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.

وزارة الخارجية الجيش الإسرائيلي دير البلح قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
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