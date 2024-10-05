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مسؤولون أمريكيون: ليس سهلا تدمير المنشآت النووية الإيرانية بغارة واحدة

11:34 م السبت 05 أكتوبر 2024

بايدن

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، إنه ليس سهلا تدمير المنشآت النووية الإيرانية في غارة واحدة.

وأكدت المصادر الأمريكية، أن إسرائيل ستفعل ما تريده لكنها أيضا لا ترغب في الانجرار إلى حرب إقليمية، مضيفة أن "على إسرائيل أن تكون مطمئنة لأمر واحد وهو أننا ندعمها بالكامل".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن واشنطن تسعى للتأكد من أن الرد الإسرائيلي لن يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى حرب إقليمية، موضحة أن واشنطن تقرر إرسال قائد القيادة الوسطى لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع إسرائيل بشأن ردها.

بايدن الرئيس الأمريكي المنشآت النووية الإيرانية إسرائيل إيران
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