395 مهاجرا يصلون المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي

لندن - (د ب أ)

وصل إجمالي 395 مهاجرا إلى المملكة المتحدة، بعد عبور القنال الإنجليزي أمس الجمعة، في أول مجموعة من الوافدين منذ خمسة أيام.

وآخر مجموعة من الوافدين، الذين سافروا على متن سبعة قوارب ترفع إجمالي عدد المهاجرين هذا العام إلى 25 ألفا و639، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

هذا بالمقارنة بـ25 ألفا و330، في نفس التاريخ العام الماضي و33 ألفا و611 في عام 2022.

وتم تصوير بعض من هؤلاء الوافدين أمس الجمعة وهم يرتدون سترات نجاة، بينما تم نقلهم إلى الشاطئ في دوفر، على متن سفينة تابعة لقوات الحدود.

وجاء الوافدون، في نفس اليوم الذي وافقت فيه المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى على خطة عمل لمكافحة التهريب، بهدف تعزيز التعاون بشأن القضية في أعقاب محادثات في إيطاليا.