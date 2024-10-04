إعلان

BBC

إعلام عبري: الكابينت اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران

09:08 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.

الكابينت الهجوم الإيراني إيران وإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خليفة حسن نصر الله.. جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة باستشهاد صفي الدين

إعلان

إعلان

بحضور الرئيس السيسي وبن زايد.. القابضة (ADQ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة
رصدنا أكبر انفجار شمسي.. البحوث الفلكية: الأرض تشهد عاصفة مغناطيسية قوية غدًا