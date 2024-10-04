إعلام عبري: الكابينت اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اتخذ قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن هناك مؤشرات متزايدة تشير إلى استشهاد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله، في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

وأضافت الإذاعة العبرية أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان متواجداً في المخبأ الذي تعرض للقصف، ولكن مصيره لا يزال مجهولاً.