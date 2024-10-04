المرشد الإيراني إمامًا لصلاة الجمعة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات

وكالات

أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني أن آية الله علي خامنئي سيؤم المسلمين في صلاة الجمعة ويلقي الخطبة التي قد تلقي الضوء على خطط الجمهورية الإسلامية، بعد هجوم صاروخي ضخم شنته طهران ضد إسرائيل.

وتأتي خطبة الجمعة النادرة لخامنئي، والتي تعد الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، التي اندلعت بعد هجوم لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكر الموقع الرسمي أن المرشد الأعلى الذي يتمتع بأعلى سلطة في إيران، سيؤم المسلمين في الصلاة في مسجد الإمام الخميني الكبير وسط طهران.

وبعد الصلاة، تقام في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القدس (07:00 بتوقيت غرينتش) "مراسم تأبين" لحسن نصر الله زعيم حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.