إعلان

BBC

المرشد الإيراني إمامًا لصلاة الجمعة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات

10:46 ص الجمعة 04 أكتوبر 2024

المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني أن آية الله علي خامنئي سيؤم المسلمين في صلاة الجمعة ويلقي الخطبة التي قد تلقي الضوء على خطط الجمهورية الإسلامية، بعد هجوم صاروخي ضخم شنته طهران ضد إسرائيل.

وتأتي خطبة الجمعة النادرة لخامنئي، والتي تعد الأولى منذ نحو خمس سنوات، قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، التي اندلعت بعد هجوم لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكر الموقع الرسمي أن المرشد الأعلى الذي يتمتع بأعلى سلطة في إيران، سيؤم المسلمين في الصلاة في مسجد الإمام الخميني الكبير وسط طهران.

وبعد الصلاة، تقام في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت القدس (07:00 بتوقيت غرينتش) "مراسم تأبين" لحسن نصر الله زعيم حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المرشد الإيراني إماما لصلاة الجمعة خطبة الجمعة النادرة لخامنئي الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تصعيد خطير".. حماس تدين استهداف الاحتلال لمقهى بمخيم طولكرم

إعلان

إعلان

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة ورياح بهذه المناطق
تحرك عاجل من الخارجية المصرية بشأن مقتل مصريين في المكسيك
أوائل طلبة الكليات العسكرية لمصراوي: جاهزون للدفاع عن الوطن