"مسيئة للجميع".. هاريس ترد على تصريحات ترامب الخاصة بالنساء

القاهرة- مصراوي

في تعليق جديد أثار الجدل، وصفت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن النساء بأنها "مسيئة للجميع".

وجاء تعليق هاريس بعد أن قال ترامب، خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، إنه سيحمي النساء "سواء أحببنا ذلك أم لا"، وهي تصريحات استغلّتها هاريس لإبراز ما اعتبرته "عدم احترام" ترامب لوكالة المرأة وحقوقها.

وقالت هاريس في لقاء مع الصحفيين، يوم الخميس، إن هذه التصريحات "تُظهر مرة أخرى عدم فهم ترامب لحق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن حياتها، بما في ذلك أجسادهن". وأضافت أن تصريحاته الأخيرة تُضاف إلى سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل حول كيفية تفكيره تجاه النساء واستقلاليتهن، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على النساء فقط بل "مسيء للجميع".

كما ربطت هاريس هذه التعليقات بقضية الإجهاض، مشيرة إلى الولايات التي فرضت قيودًا قانونية على الحقوق الإنجابية بعد إلغاء حكم "رو ضد ويد".

وأوضحت هاريس، أن هذه القوانين تحرم النساء من حرية اتخاذ القرارات الحياتية المهمة، مضيفةً أن تعليق ترامب يعكس موقفه من هذه المسألة.

وفي تجمّع ولاية ويسكونسن، تحدّث ترامب عن رغبته في "حماية" النساء، مشيرًا إلى أنه بالرغم من نصائح مستشاريه بعدم التصريح بذلك، إلا أنه يرى ضرورة لحماية النساء من "المهاجرين والدول الأجنبية وأخطار أخرى".