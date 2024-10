آمل ألا ينفجر البيجر الخاص بك.. مشادة حادة تدفع سي إن إن للاعتذار (فيديو)

القاهرة- مصراوي

اعتذرت شبكة سي إن إن الأمريكية، للصحفي للصحفي الأمريكي المسلم، مهدي حسن، بينما حظرت المحلل السياسي ريان غيردوسكي من الظهور على شاشتها بعد مشادة كلامية حادة بينهما خلال بث مباشر.

وكانت المذيعة آبي فيليب تستضيف نقاشًا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقضايا تتعلق بها داخليًّا وخارجيًّا.

وخلال النقاش الذي دار مساء الاثنين، وجّه "غيردوسكي"، وهو مؤيد للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، كلامه لـ"حسن" وقال له: "حسنًا، آمل ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك"؛ وذلك ردًّا على دفاع "حسن" عن العرب والفلسطينيين.

ونشر الموقع جزءًا مما دار في الحوار:

- غيردوسكي: لقد تم وصفك بأنك مُعَاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة.

- حسن: (الوصف جاء) منك أنت.

- غيردوسكي: لا، أنا لم أصفك قط بأنك معاد للسامية.

- حسن: أنا مؤيد للفلسطينيين، أنا معتاد على ذلك.

- غيردوسكي: حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك.

- حسن (مندهشًا): هل قلت للتوِّ إنه يجب أن أموت؟

- غيردوسكي: لا.

- حسن: هل قلت للتوّ إنه يجب قتلي في بث تلفزيوني مباشر على "سي.إن.إن"؟

- غيردوسكي: لا، لم أقل ذلك.

وحاولت المذيعة "فيليب" السيطرة على الحوار، مشيرة إلى أن "غيردوسكي" "تخطى الخطوط الحمراء"، واعتذرت لـ"حسن"، وانتقلت إلى فاصل قصير.

وبعد استئناف البرنامج، أكدت المذيعة الأمريكية، أن المنصة لا تدعم العبارات العنصرية، ووجهت اعتذارًا لـ"حسن" والمشاهدين.

وبعد الفاصل، لم يظهر الضيف الأمريكي المسلم مرة أخرى.

وفي مقطع فيديو على منصة "إكس"، قالت فيليب: "لم نطلب من مهدي ألا يعود. في الواقع، أردنا حقًّا أن يعود ويكمل البرنامج، لأنه كان لدينا الكثير لنتحدث عنه معه، ونأمل حقًّا أن ينضم إلينا مرة أخرى قريبًا".

Sharing @CNN ’s statement and a quick message from me about what happened on tonight’s show. I take this very seriously and want to again apologize to @mehdirhasan and I hope he’ll join us another time. pic.twitter.com/O9l0Ftv5NZ

وتعليقًا على الحادث قال مهدي حسن في مقطه فيديو على منصة إكس، "على الرغم من مدى صدمتي وذهولي، لم يكن هناك أي طريقة لأسمح له أن يقول لي ذلك دون أي تحدٍ".

"As shocked and stunned as I was, there was no way I was going to let him say that to me, unchallenged."



My response to the racism & incitement on Monday, to a CNN pro-Trump panelist telling me: “I hope your beeper doesn’t go off," because I said I supported Palestinian rights. pic.twitter.com/GJCAC1vAKd