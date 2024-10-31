تعليقًا على إطلاق صاروخ باليستي.. أمريكا: كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن

وكالات

قالت الولايات المتحدة الأمريكية في تعليقها على إطلاق كوريا الشمالية، صاروخ باليستي عابر للقارات، إنه انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن عملية إطلاق الصاروخ انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن، موضحا أنها تثير توترات مع كوريا الجنوبية بلا داع، كما تخاطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار سافيت إلى أن الولايات المتحدة، بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية "لضمان أمن الوطن الأمريكي وحلفائه في كوريا الجنوبية واليابان".

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إدانة وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا، وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت إطلاق الصاروخ بزاوية عالية في حوالي الساعة 7:10 صباحا من منطقة بالقرب من بيونج يانج في كوريا الشمالية وإنه حلق لمسافة حوالي 1,000 كيلومتر قبل أن يهبط في البحر الشرقي.