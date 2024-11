الانتخابات الأمريكية.. ترامب يوجه رسالة إلى العرب في أمريكا للتصويت لصالحه

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكي دونالد ترامب، إنه خلال فترة رئاسته لأمريكا كان السلام يعم الشرق الأوسط، موجها رسائل مهمة إلى العرب والمسلمين في أمريكا محاولا كسب أصواتهم.

وعبّر الرئيس السابق دونالد ترامب على صفحته بتويتر، عن تفاؤله بشأن استعادة السلام في الشرق الأوسط خلال فترة إدارته. وذكر ترامب أن فترة حكمه كانت تشهد سلامًا نسبيًا في المنطقة، معبراً عن أمله في تحقيق ذلك مرة أخرى قريبًا.

وتعهد ترامب بمعالجة المشاكل التي نتجت عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مشيرًا إلى ضرورة وقف المعاناة والدمار في لبنان.

وقال ترامب، إنه يسعى إلى إعادة الاستقرار والهدوء إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى أنه سيمنع حدوث المشاكل كل 5 أو 10 سنوات، مؤكدًا على أهمية الشراكة المتساوية بين جميع المجتمعات اللبنانية.

كما أضاف ترامب أنه يسعى للعمل مع المجتمع اللبناني في الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن الشعب اللبناني، ودعا الناخبين إلى دعمه من أجل تحقيق السلام. واعتبر أن "أصدقائك وعائلتك في لبنان يستحقون العيش في سلام ورخاء".

During my Administration, we had peace in the Middle East, and we will have peace again very soon! I will fix the problems caused by Kamala Harris and Joe Biden and stop the suffering and destruction in Lebanon. I want to see the Middle East return to real peace, a lasting peace,…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2024