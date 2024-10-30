الأمين العام لحزب الله: لم يُطرح إلى الآن أي مشروع لوقف إطلاق النار

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في خطابه الأول، اليوم الأربعاء: "نقول لمن يراهن على مرحلة ما بعد الحرب إنكم ستضطرون إلى لعن إسرائيل وأمريكا"، مؤكدا أن "العدو لن يتمكن من الرهان على الوقت لأن خسائره كبيرة وسيضطر إلى وقف عدوانه".

وشدد قاسم على أن حزب الله مستمر بالتصدي للعدوان، مشيرا إلى أنه إذا أراد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفه، فإن الجامعة اللبنانية تقبل بالشروط التي تراها مناسبة.

وأكد قاسم، أن أي حل يبقى عبر التفاوض غير المباشر، موضحا أنه لم يطرح إلى الآن أي مشروع لوقف إطلاق النار.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن دعامة أي تفاوض هي وقف إطلاق النار أولا، مضيفا "ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات ونحن منتصرون فاصبروا وصابروا".