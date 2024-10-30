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مسؤولون إسرائيليون: وزير الخارجية قد يتولى حقيبة الدفاع بدلا من جالانت

06:51 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر حكومية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يشارك بمناقشات أمنية حساسة أكثر مما كان عليه سابقا.

وأشارت المصادر الحكومية إلى أن الفرضية هي أن ذلك تحضير لتولي يسرائيل كاتس حقيبة الدفاع بدلا من يوآف جالانت.

وقبل أيام، قالت هيئة البث العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر شركاءه الحريديم في الائتلاف بأنه يمكن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعد الهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت انتقد بشدة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته وأخبرهم في رسالة قبل ضربة إيران أن الحرب تشن بدون بوصلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مكتب نتنياهو قال لجالانت إن رسالته محيرة وإن أهداف الحرب وبوصلتها هي كما حددها مجلس الوزراء.

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