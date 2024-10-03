مقتل مستشار بالحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على دمشق

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، مقتل أحد المستشار بالحرس الثوري "مجيد ديواني" في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق قبل 3 أيام.

وأفاد‏ المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في حي المزة بالعاصمة دمشق.

‏وقالت وسائل إعلام سورية، إن غارات إسرائيلية استهدفت بناء سكنيا في حي المزة والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

وأكدت سقوط قتيلين وعدد من الإصابات في حصيلة أولية لاستهداف بناء في حي المزة بدمشق.

وأمس الأول الثلاثاء، قالت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان في جنوب سوريا، إنه تم إسقاط مقذوفات في الأجواء الآن.

‏وأشار الجيش السوري، إلى أن إسرائيل أسقطت عشرات من الصواريخ الإيرانية في أجواء جنوب سوريا.