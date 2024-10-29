الاحتلال يزعم اعتقال قائد حزب الله ومقاتلين بالرضوان في عيتا الشعب

وكالات

زعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد حزب الله اللبناني في منطقة عيتا الشعب ومقاتلين من قوة الرضوان، مشيرا إلى أنه جار التحقيق معهم.

وقال أدرعي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن: "قوات لواء جولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله ومقاتلين آخرين من قوة الرضوان، التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف في المنطقة".

#عاجل قوات لواء جولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وإرهابيين آخرين من قوة الرضوان. التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف الإرهابية في المنطقة



🔸خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة… pic.twitter.com/q0Ke3t9AAW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024

وأشار إلى أنه "خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعين عثرت قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من المقاتلين ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله المدعو حسن عقيل جواد".

وأوضح أدرعي، أن قوات الاحتلال "طوقت مقر القيادة العسكري وبعد استسلام المقاتلين تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الإسرائيلية".

وادّعى أدرعي، أن "في التحقيق معهم كشف عناصر حزب الله تفاصيل عن بنى عديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب حيث ساعدت تلك المعلومات القوات في الميدان لتدمير هذه البنى والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة".

وأضاف: "على مدار الأسابيع الأخيرة اعتقل محققو الميدان من الوحدة 504 الذين يعملون مع القوات في جنوب لبنان وأجروا تحقيقات مع عشرات المقاتلين الذين كشفوا عن معلومات استخبارية قيمة للعمليات البرية في جنوب لبنان".