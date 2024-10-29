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وزير إسرائيلي: الحرب في الشمال ضد حزب الله ستنتهي قبل نهاية العام

07:06 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

جنوب لبنان

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في الشمال ضد حزب الله ستنتهي قبل نهاية العام.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسي، قوله إن الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة، لافتا إلى أن الاتفاق سيستند للقرار 1701 ودعم أمريكي لعمل إسرائيل ضد نقل أسلحة إيرانية للبنان.

وأكد المسؤول السياسي، أن الاتفاق سيؤمن دعما أمريكيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله من الاقتراب إلى الحدود.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

حزب الله جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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