تركيا: الحظر الإسرائيلي لمنظمة الأونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي

إسطنبول- (د ب أ)

أدانت تركيا حظرا أقره البرلمان الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، ووصفته بأنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت الخارجية التركية في بيان صدر اليوم الثلاثاء" من خلال استهداف الأونروا، تسعى إسرائيل لتدمير حل الدولتين ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم".

وجاء في البيان أن الأونروا تقدم منذ 1949 المساعدات الحيوية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، كما أن جهودها مهمة من أجل الاستقرار الإقليمي.

أضاف البيان" من الواجب القانوني والأخلاقي للمجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي أمام محاولات حظر الاونروا، التي تم تأسيسها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتعهدت تركيا بصفتها رئيسة المجموعة الخاصة بتمويل الأونروا بالاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة.