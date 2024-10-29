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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:28 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا أرشيفية

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رام الله- (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 15 فلسطينيا، على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، بأن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطوباس، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 11 ألفا، و500 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس".

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