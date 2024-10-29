إعلان

الوكالة اللبنانية: 3 غارات إسرائيلية على إقليم التفاح بالجنوب

01:55 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت الوكالة اللبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات إسرائيلية على إقليم التفاح بالجنوب، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع "أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ستين شهيدا".

وأوقعت الغارات الإسرائيلية شهداء في كل من مناطق: العلاق، وتمنين، وبعلبك قرب ثكنة غورو، و⁠حدث بعلبك، والحفير، ورام، وبوداي، وشمسطار، ويونين، وبريتال، وطاريا، والحلانية.

لبنان بيروت الضاحية الجنوبية غارات إسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ نحو الجليل الأعلى سقط بعضها دون إصابات

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي.. تغطية خاصة
عاجل| حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت
لحظة بلحظة.. جوائز الكرة الذهبية 2024