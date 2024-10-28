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إسرائيل تعتزم إضافة نظام "الشعاع الحديدي" إلى الدفاعات الجوية العام المقبل

05:11 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

إسرائيل

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، توقيع عقد مع شركتي "رافائيل" و"إلبيت" للصناعات الدفاعية بقيمة تزيد عن ملياري شيكل إسرائيلي (540 مليون دولار)، من أجل نشر نظام الدفاع الجوي بالليزر "الشعاع الحديدي" في غضون عام واحد.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إيال زامير، إن "هذه الاتفاقية تمثل بداية عصر جديد - عصر الدفاع بالليزر"، بحسب ما ذكره موقع "واي نت" الإخباري.

وتم تطوير نظام "الشعاع الحديدي" لتدمير الصواريخ قصيرة المدى والمدفعية وقنابل الهاون والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ويهدف إلى إضافة منخفضة التكلفة للدفاعات الجوية للبلاد.

وبحسب معلومات أمريكية، يمكن للنظام تحييد الطائرات المسيرة بتكلفة تصل إلى 4 دولارات لكل طلقة.

إسرائيل تل أبيب وزارة الدفاع الإسرائيلية
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