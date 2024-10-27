أغرب من الخيال.. مقتل 4 وإصابة 9 في تصادم طائرة بـ"تروسيكل" بالسودان

كتب- وكالات:

في حادث غريب لا يخطر على خيال مؤلفي الخيال العلمي، اصطدمت طائرة بمركبة ثلاثية العجلات "تروسيكل" يحمل عمالا في ولاية القضاريف بالسودان، ما أدى لمقتل 4 من ركاب التروسيكل وإصابة 9 آخرين، فيما نجا طاقم الطائرة وقائدها الأوكراني، وسائق التروسيكل- الذي يطلق عليه بالسودان توك توك-.

وقالت وكالة أنباء السودان "سونا" إن طائرة رش تعمل في مكافحة آفة الطير بتفتيش الفشقة الكبرى بولاية القضارف اصطدمت بـ"التوكتوك" (التروسيكل)، ما أدى إلى مقتل 4 ونقل مصاب واحد لمستشفى كسلا لتلقي العلاج .

ونقلت عن مدير عام وزارة الإنتاج و الموارد الاقتصادية بولاية القضارف د. عمار عبد الله سليمان، قوله إن الطائرة كانت تعمل في مكافحة آفة الطير بتفتيش الفشقة الكبرى، وعند هبوطها في المدرج الترابي رقم 7 اصطدمت بتوكتوك ظهر فجأة في المدرج، وكان يحمل على متنه عددا من العمال صغار السن لحصاد السمسم .

وأوضح: نتج عن الاصطدام 4 حالات وفاة من بين ركاب التوكتوك، وحالة إصابة تم تحويلها إلى مستشفى كسلا التعليمي، و8 إصابات خفيفة بين بقية الركاب تم علاجها في مستشفى المدينة.

وقال إن الطائرة مؤمن عليها قانونياً، وتعرضت لكسر في الجناح الأسفل بالجهة اليمنى وكسر في المروحة الأمامية، بينما لم يصب بأذى كل من كابتن الطائرة الأوكراني الجنسية ومهندسها السوداني ومفتش الوقاية وسائق التوك توك.