متظاهرون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو خلال كلمته في ذكرى هجمات 7 أكتوبر

رامات هشارون، إسرائيل (أ ب)

قام متظاهرون بتعطيل ومقاطعة كلمة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فعالية أقيمت اليوم الأحد لإحياء ذكرى قتلى عملية طوفان الأقصى الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل العام الماضي.

وهتف العديد من الحضور فى وجه نتنياهو بعبارة "عار عليك" وأحدثوا ضجة، مما أجبر نتنياهو على إيقاف خطابه بعد وقت قصير من بداية كلمته .

ويتم بث الحدث التذكاري على الهواء مباشرة في جميع أنحاء البلاد.

ويوجه العديد من الإسرائيليين اللوم إلى نتنياهو بسبب الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ويحمّلونه المسؤولية عن عدم إعادة الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة إلى ديارهم حتى الآن.