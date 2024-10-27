حزب الله يستهدف مصنعًا إسرائيليًا لمكونات الطيران

تل أبيب - ( د ب أ )

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مسيرة أصابت انطلقت من لبنان وأصابت مصنعا إسرائيليا لمكونات الطيران.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن "صافرات الإنذار دوت بسبب تسلل طائرة معادية من لبنان إلى أراضي الجليل الغربي"، مشيرا إلى أن "الطائرة المسيرة انفجرت في المنطقة الصناعية بارليف حيث أصابت مصنعا دفاعيا لمكونات وتجميعات الطيران".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي: "مع عبور طائرة بدون طيار من لبنان وسقوطها في منطقة بارليف الصناعية، يجري التحقيق في الحادث".

وكان الموقع أفاد في وقت سابق بأنه "في أعقاب صافرات الإنذار التي تم تفعيلها مؤخرا بسبب الخوف من تسلل طائرات معادية، أصيب شخصان في حالة خفيفة إلى متوسطة وعدد من ضحايا القلق إثر تضرر مبنى في المنطقة الصناعية في الجليل الغربي".

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "قبل وقت قصير، تم التعرف على طائرة بدون طيار انفجرت في منطقة بارليف الصناعية في عكا على سطح مبنى وألحقت به أضرار طفيفة".

وأشارت إلى أن فرقها تواصل إجراء عمليات المسح لإزالة المخاطر.

بدوره، أكد حزب الله اللبناني شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على شركة للصناعات العسكرية في جنوب شرق عكا.

وقال الحزب ، في بيان صحفي "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا".