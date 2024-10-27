إيران تطلب من مجلس الأمن إدانة "الهجوم الإرهابي" في جنوب شرق البلاد

نيويورك - (د ب أ)

طلب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، من مجلس الأمن الدولي أن يدين بشدة "الهجوم الإرهابي الشنيع" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وجاء في الرسالة التي قدمها إيرواني إلى رئيسة مجلس الأمن باسكال كريستيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يونج "أبعث هذه الرسالة لإبلاغ سيادتكم عن عمل إرهابي شنيع آخر ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل الزمرة الإرهابية سيئة السمعة".

وأضاف: "نفذت زمرة جيش العدل الإرهابية، وهي زمرة إرهابية أجنبية مدعومة ومرتبطة بتنظيم داعش خراسان، يوم السبت 26 أكتوبر 2024 ظهرا بالتوقيت المحلي، هجوما إرهابيا على سيارتي دورية تابعتين لقيادة قوى الامن الداخلي الإيرانية في منطقة جوهركوه التابعة لمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)".

وأدى هذا الهجوم بحسب إيرواني السافر، والذي تبنى جيش العدل مسؤوليته عنه على الفور، إلى "استشهاد 10 من قوى الأمن الداخلي الإيرانية".

وتابع: "تدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذا العمل الإرهابي الشنيع، وتؤكد من جديد عزمها على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة وضمان محاسبتهم الكاملة".

وأضاف أن "السجل طويل الأمد لـ جيش العدل في استهداف المدنيين الإيرانيين الأبرياء وقوات إنفاذ القانون، يتطلب إدانة فورية وحاسمة من المجتمع الدولي".