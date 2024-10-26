إعلام سوداني: انشقاق عدد من قادة الدعم السريع وانضمامهم للجيش

القاهرة- مصراوي

كشفت تقارير صحفية سودانية، السبت، عن تسليم عدد من مستشاري قائد قوات الدعم السريع أنفسهم للجيش السوداني.

وبحسب صحيفة "رشان أوشي" السودانية، فإن مجموعة من مستشاري محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، أعلنوا انحيازهم للجيش السوداني.

ووفقًا للصحيفة، فإن من بين المستشارين المنضمين محمد عبدالله ود أبوك وعبدالقادر إبراهيم محمد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن هؤلاء المستشارين سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في بورتسودان بعد وصولهم من الخارج.

وارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة وُصفت بـ"البشعة" بولاية الجزيرة وقتلت نحو 124 شخصاً بقرية السريحة بمحلية الكاملين، وأصيب أكثر من 200 آخرين في هجوم عنيف شنته أمس الجمعة على القرية.

وفي حصيلة أولية أكد مؤتمر الجزيرة -كيان مدني- قتل 50 شخصًا على الأقل في أحدث موجة عنف لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة وسط السودان، و فجر اليوم “السبت” كشفت معلومات محلية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى"124" قتيلاً.

ومنذ فجر الجمعة، اقتحمت قوات من الدعم السريع قرية السريحة التابعة لمحلية الكاملين شمالي ولاية الجزيرة ونصبت أسلحتها ومدافعها فوق المباني العالية وبدأت في إطلاق النار صوب المواطنين العزل.

و تسارعت نداءات الاستغاثة من قبل المنظمات والمجموعات الحقوقية بسرعة التدخل لوقف عمليات القتل الجماعية والانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق مواطني السريحة العزل، وتوفير معينات طبية لإنقاذ الجرحى.

و نشرت عناصر من قوات الدعم السريع، مقاطع فيديو أظهرت بعض الجنود وهم يطلقون النار على المدنيين العزل بالأسلحة الثقيلة، ويعلنون سيطرتهم على قرية السريحة.

و أكد مؤتمر الجزيرة في بيان فجر اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء مجزرة السريحة إلتي نفذتها مليشيات الدعم السريع إلى 124 شهيد، وعدد الجرحى إلى أكثر من 200 جريح.