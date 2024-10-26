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قطر تدين انتهاك إسرائيل للسيادة الإيرانية

12:50 م السبت 26 أكتوبر 2024

قطر

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الدوحة- (د ب أ)

أعربت دولة قطر اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها "الشديدين" لاستهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرت هذا العمل "انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي".

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، وحثت جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة لاسيما في غزة ولبنان.


قطر الدوحة إسرائيل إيران
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