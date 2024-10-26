إيران تؤكد أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي وتغلق مجالها الجوي

طهران- (د ب أ)

تستعد إيران للرد على الهجوم الانتقامي الذي شنته إسرائيل عليها اليوم السبت، مع استمرار دائرة العنف في الشرق الأوسط وبقاء التساؤلات حول ما إذا كانت الحرب ستتسع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصادر حكومية لم تكشف عنها قولها إنه "لا شك في أن إسرائيل ستتلقى ردا مناسبا على أي عمل". وتعتبر وكالة تسنيم الناطقة باسم الحرس الثوري الإيراني، قوة النخبة العسكرية الإيرانية.

وقالت إيران اليوم السبت أنها أغلقت مجالها الجوي.

وفي وقت سابق، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية في البداية الهجوم الإسرائيلي بأنه غير ضار. وذكرت الإذاعة الحكومية أن أصوات الانفجارات في غرب العاصمة طهران كانت ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي.