واشنطن بوست: إسرائيل تأمل أن يؤدي الرد المدروس لوقف الهجمات المتبادلة

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نأمل أن يؤدي الرد المدروس إلى وضع حد للردود المتبادلة".

من جانبها، قلت صحيفة التايمز عن مصدر استخباري إسرائيلي مطلع قوله "نجحنا في تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كامل".

وقال المصدر إن "هذه رسالة واضحة بأن إسرائيل لديها حرية العمل في المجال الجوي الإيراني".

وحذّر من أن الرد الإيراني سيمنح إسرائيل الشرعية للنظر في أنواع أخرى من الأهداف.