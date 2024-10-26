إعلام عبري: الهجوم على إيران يستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية



وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل لم تستهدف مراكز عسكرية للحرس الثوري غرب وجنوب غرب العاصمة طهران خلال غاراتها الجوية.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر عسكرية، إن مئات الطائرات المقاتلة تشارك في الهجوم على إيران.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن الهجوم تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود ويتم على موجات.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى الساعة 8:30 صباحا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن ادعاءات إيران بأن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي كاذبة.

وأكدت صحيفة إيران وفق ما نقلته عن مصدر مطلع، أن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.

وأشارت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن دوي الانفجارات ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم على إيران في مراحله الأولى، مضيفة أنه جرى إبلاغ واشنطن قبل البدء بتنفيذه.

وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.