إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على موقع عسكري شمال الضفة

وكالات



قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة حرميش شمال الضفة الغربية ولاذوا بالفرار.

وفيما سبق نقلت يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وقال الجنود الإسرائيليون إن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.