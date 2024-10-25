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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على موقع عسكري شمال الضفة

04:35 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب مستوطنة حرميش شمال الضفة الغربية ولاذوا بالفرار.

وفيما سبق نقلت يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وقال الجنود الإسرائيليون إن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل
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