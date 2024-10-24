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مقتل 5 جنود للاحتلال في معارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

09:08 م الخميس 24 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 5 جنود قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أن طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي انتحر بسبب معاناته النفسية مع حالة "اضطراب ما بعد الصدمة".

يذكر أن عدة جنود للاحتلال انتحروا بعد انتهاء مهامهم القتالية في قطاع غزة.

وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي صادقا على خطط الهجوم على إيران، وستُعرض الخطط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها لاحقا.

حزب الله سلاح الجو الإسرائيلي لبنان قطاع غزة يوآف جالانت الهجوم على إيران إيران نتنياهو الهجوم الإيراني
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