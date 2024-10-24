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الجيش السوداني يحكم سيطرته على مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد

03:20 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الخميس، سيطرته على مدينة السوكي بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

وفي 27 يوليو الماضي، قالت ميليشيا الدعم السريع، إنها سيطرت على المدينة الواقعة جنوب شرقي سنار، لافتة إلى أن عناصرها أحكمت السيطرة على مدينة سنار الاستراتيجية من عدة جهات.

وتعتبر مدينة السوكي، إحدى أهم مدن ولاية سنار الاستراتيجية، إذ تبعد عن العاصمة الخرطوم بحوالي 300 كيلومتر، فيمكا تبعد عن سنار بنحو 40 كيلومترا.

وتضم المدينة الواقعة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، مشروع السوكي الزراعي، الذي يُعد من بين أهم المشاريع بجنوب النيل الأزرق، ويقع في غرب المدينة، وينتج محاصيل زراعية مثل الذرة والفول السوداني والقطن.

الجيش السوداني مشروع السوكي الزراعي مدينة السوكي
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