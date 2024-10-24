ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدرسة بالنصيرات إلى 17 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

استشهد 17 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كانت وكالة "أسوشيتد برس" (أ ب) ذكرت أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أسفر أيضا عن إصابة 32 آخرين، بحسب مستشفى العودة الذي نقل إليه المصابون، وأوضحت أنه لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.

كما أشارت "وفا" إلى أن "الطواقم الطبية انتشلت جثماني شهيدين إثر قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح"، ولفتت إلى "استشهاد مواطن آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة"، وأيضا "ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزل في منطقة معن شرق مدينة خان يونس".

كما أفادت الوكالة الفلسطينية بـ"إصابة مواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023.