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شركات طيران تركية تُعلق رحلاتها إلى إيران حتى نوفمبر القادم

05:50 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

شركات طيران تركية

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(وكالات)

قامت شركتا طيران تركيتان، اليوم الأربعاء، بتعليق رحلاتهما إلى إيران حتى الأول من نوفمبر.

يأتي ذلك في إطار استعداد طهران لهجوم إسرائيل المحتمل للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع أكتوبر الجاري على إسرائيل للرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكان تقارير نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن إسرائيل تنوي شن هجومها قبل الـ5 من نوفمبر القادم.

شركات طيران تركية تركيا تعلق رحلاتها إلى إيران شركتا طيران تركيتان هجوم إسرائيل المحتمل على إيران
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