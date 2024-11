بعد تفجيرها.. مسلحون يحتجزون رهائن داخل شركة الصناعات الجوية التركية

القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام تركية أن مسلحين احتجزوا رهائن داخل مبنى شركة الصناعات الجوية والفضائية"توساش" في العاصمة أنقرة.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن القوات الخاصة التركية تحركت إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع.

وأفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع انفجار وإطلاق نار على مقر شركة طيران حكومية.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية التركي إن هجوما على مباني شركة توساس التركية للفضاء والدفاع التي تديرها الدولة أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من الأشخاص.

ولم يذكر علي يرليكايا مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم على شركة صناعات الفضاء التركية في ضواحي العاصمة أنقرة.

وقال يرليكايا على قناة إكس: "لسوء الحظ، لدينا شهداء وجرحى في أعقاب الهجوم".

ولم يتضح من قد يكون وراء الهجوم.

وقال تلفزيون NTV الخاص إن مهاجمين جماعيين وصلوا إلى مدخل المجمع داخل سيارة أجرة أثناء تغيير أفراد الأمن. فجر واحد على الأقل من المهاجمين قنبلة، بينما تمكن مهاجمون آخرون من دخول المجمع.

وقالت NTV إن إطلاق النار على الموقع مستمر ، وأن بعض الأفراد في المجمع ربما تم أخذهم كرهائن.

