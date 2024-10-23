غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه

بيروت - (د ب أ)

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات عربصاليم، وقانا، وصريفا، والطيبة، وأطراف بلدة البرغلية، وفرون، وسلعا، وبافليه، والخيام، وسهل الميدنة عند أطراف بلدة كفررمان الشرقية في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات خراج بلدة السريرة في منطقة جزين، في جنوب لبنان. وسجلت حركة نزوح في مدينة صور في جنوب لبنان بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الاسرائيلي صباح اليوم على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرق لبنان. كما أغار على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين في جنوب لبنان. وفجر اليوم تعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين في البقاع شرق لبنان لغارة إسرائيلية استهدفت "هنجارا".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مساء أمس الثلاثاء استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت إحدى الغارات مبنى مقابل مستشفى بهمن مما تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.