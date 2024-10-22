إعلان

بعد فشل رصدها.. جيش الاحتلال يبحث عن مسيّرة اخترقت أنظمته الدفاعية

07:16 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال يبحث عن مسيّرة اخترقت أنظمته الدفاعية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات مسيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة واعتراضه.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الجيش رصد تسلل طائرات مسيرة نحو الجليل وحيفا والكرمل ويبذل جهودا لتتبعها واعتراضها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجهود تبذل في هذه اللحظات لتتبع الهدف واعتراضه بعد تفعيل إنذارات في مناطق الجليل الأعلى.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو يكثف الجهود بحثا عن مسيرة وعلى السكان اتخاذ الحيطة والحذر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلل طائرات مسيرة حيفا الجليل الأعلى صفارات الإنذار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بلينكن يبدأ محادثات في الشرق الأوسط وسط التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة